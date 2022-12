Caltanissetta, Sindaco Gambino: “Una scelta niente concerto per Capodanno, in programma grande evento il 7 gennaio”

CALTANISSETTA – Nella conferenza stampa di fine anno del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, non è mancata la domanda da parte dei giornalisti, sul capodanno “silenzioso”, anche se nel capoluogo nisseno non si ricordano da lustri eventi pubblici in piazza per la notte del 31 dicembre.

Il primo cittadino ha sottolineato: “A Caltanissetta non c’è mai stato un concerto di fine anno. Lo abbiamo fatto solo noi con D’Aleo due anni fa. Abbiamo preferito non cannibalizzare il centro Storico con un concerto di fine anno; un evento che dura due o tre ore e poi non risolve nessun degrado. Noi invece abbiamo già programmato per sabato 7 gennaio, un evento di chiusura della stagione natalizia che prevede due comici ed un concerto di un cantautore. Alle ore 18 con i negozi aperti con gli sconti: perchè per noi va rispettato chi continua a lavorare nel Centro Storico e per questo abbiamo fatto questa scelta. No al concerto di fina anno, ma valorizzazione locale del Centro Storico”.