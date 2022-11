Mussomeli, Confraternite congregazioni e associazioni al corteo del 1° Novembre con l’amministrazione comunale

MUSSOMELI – Si è svolto ieri il tradizionale corteo del 1° novembre in direzione del camposanto per la deposizione delle corone di fiori nell’ossario comunale e nelle tombe sociali delle confraternite, congregazioni ed Associazioni. Hanno partecipato Fratres e Misericordia, congregazione San Vincenzo Ferreri, confraternita SS. Sacramento di San Giovanni, Maria ss. Delle Vanelle in Sant’Enrico, Maria ss. Del Monte Carmelo, Maria ss. dei Miracoli e Arciconfraternita SS. Sacramento alla Madrice di Mussomeli. Proprio quest’ultima, ha consegnato ai suoi confrati e consorelle una rosa per i propri familiari defunti. Fra le autorità presenti il sindaco On. Giuseppe Catania, gli assessori Toty Nigrelli, Seby Lo Conte, Daniele Frangiamore, Nigrelli e Spoto, e i consiglieri comunali Pasquale Mistretta, Yosella Schifano e Silvana Castiglione, il comandante dei vigili urbani Attilio Frangiamore, il comandante della locale Tenenza della Guardia di Finanza Salvo Imbesi. Il corteo, preceduto dal complesso bandistico “Mons Mellis”, guidato dal maestro Giuseppe Noto, muovendo dalla Piazza Umberto, dove si erano radunate le confraternite, è snodato alla volta del Camposanto, dove nel luogo dell’Ossario comunale è stata deposta la corona di fiori ed è seguita la preghiera comunitaria del parroco Padre Vincenzo Giovino per tutti i defunti con la benedizione finale ai presenti, mentre riecheggiavano nell’aria le meste note del corpo bandistico del maestro Giuseppe Noto. (VIDEO)