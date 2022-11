L’on. Giuseppe Catania eletto Vice Presidente della Commissione Attività Produttive e componente Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana

“Questo pomeriggio sono stato eletto Vice- Presidente della Commissione Attività Produttive e componente Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana , ha scritto in una nota ‘il deputato regionale Giuseppe Catania. La Commissione attività produttive ha competenza nelle seguenti materie: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia. La Commissione bilancio ha competenze nelle seguenti materie: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio. Una responsabilità che porterò avanti con impegno, dedizione e responsabilità su due aree di intervento molto importanti per la nostra Sicilia ed i nostri territori. Ringrazio i vertici di Fratelli d’Italia per la fiducia e gli altri colleghi deputati che hanno voluto darmi il loro consenso”. A darne notizia è lo stesso deputato regionale