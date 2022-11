Le Quinte classi del “G.B. Hodierna” di Mussomeli in visita a Orienta Sicilia 2022 presso Fiera del Mediterraneo Palermo

MUSSOMELI – Dopo tre anni di limitazioni determinate dalla pandemia quest’anno gli studenti delle classi quinte dei corsi Amministrazione Finanze e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, Turistico e Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’’I.I.S. “G.B. Hodierna” di Mussomeli sono stati in visita, giorno 16 u.s., a Orienta Sicilia 2022 organizzata dall’Associazione Aster Sicilia, presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo. Percorso utile per l’orientamento scolastico universitario e professionale che rappresenta un’occasione per gli studenti di entrare in contatto diretto con le istituzioni legate al mondo della formazione e con i principali atenei italiani ed esteri, con realtà di formazione professionale e scuole di specializzazione. Infatti sono presenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale, con particolare riferimento al territorio siciliano; l’Esercito Italiano, la Marina militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno. La Delegazione del Quebec in Italia per fornire informazioni sulle università del Quebec ed i loro programmi. Nel pomeriggio gli studenti hanno visitato il Teatro Massimo, il più grande edificio teatrale lirico d’Italia ed il terzo d’Europa, che rappresenta un importante centro di produzione e di spettacoli; gli studenti con visita guidata hanno potuto ammirare la sua bellezza monumentale visitando la Sala Grande, il Salotto annesso al Palco reale, la Sala pompeiana, la Sala degli stemmi, il Foyer.