Caltanissetta, la Polizia Stradale agli studenti del Mottura: “Imparate la cultura della prevenzione”

La Sicurezza Stradale è una tematica molto importante che sta alla base della prevenzione degli incidenti. Proprio con questa consapevolezza la Polizia di Stato organizza periodicamente delle giornate di sensibilizzazione con i giovani andandoli a incontrare nelle scuole.

Questa mattina ad aprire le porte dell’aula magna gremita di studenti è stato l’istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta.

L’incontro, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Laura Zurli, è stato organizzato dalla docente Tiziana Fonti e arricchito di preziosi contributi della Dirigente Capo della Polizia Stradale Sonia Zicari e dell’assistente capo Alfonso Messina. L’intento è stato quello di diffondere l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale e responsabilizzare gli utenti della strada aiutandoli a riflettere in anticipo sulle conseguenze dei comportamenti errati, spesso dovuti a una mancata consapevolezza dei rischi stradali.

Gli studenti hanno accolto i relatori con grande entusiasmo ascoltando con interesse gli interventi e istaurando un dialogo costruttivo.

“Ringraziamo la Polizia Stradale per la disponibilità manifestata verso i nostri ragazzi – ha commentato la professoressa Tiziana Fonti presente questa mattina all’incontro -. L’approccio del nostro istituto e dei nostri docenti è quello di aiutare i nostri allievi a comprendere i rischi, imparare le regole e poi valutare con responsabilità l’azione svolta. La cultura della sicurezza è una competenza fondamentale che viene trasmessa in tutti gli indirizzi di studio del nostro istituto. Un approccio valido sia durante le lezioni aula e le attività laboratoriali sia quando, dopo il suono della campana, i ragazzi escono dai cancelli dell’istituto. Il nostro compito, in quanto docenti, è quello di contribuire a formare l’individuo nella sua completezza”.

Un compito assunto sempre con grande responsabilità.