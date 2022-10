Sta per soffocare con un boccone: poliziotto la salva in extremis praticandole manovra di Heimlich

Incredibile quanto accaduto a Capo d’Orlando. Qui un assistente capo di Polizia, mentre visionava le telecamere in commissariato, ha notato che in strada c’era un uomo che stava percuotendo una donna. Pensando che la donna fosse in pericolo di vita per via di un’aggressione, ha raggiunto immediatamente i due.

Ma da vicino l’assistente capo di Polizia si è reso conto che l’uomo in realtà le stava colpendo le spalle perché la donna cianotica in volto non respirava più. Ha intuito che potesse trattarsi di un boccone di cibo andato di traverso, ed essendo stato addestrato ad effettuare la manovra di Heimlich, gliel’ha immediatamente praticata salvandola. La ragazza si è ripresa e il papà lo ha raggiunto in commissariato per ringraziarlo. Per il poliziotto è stata questa la gioia più grande in quanto è riuscito a salvare una vita umana grazie alla sua attenzione e tempismo.