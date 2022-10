Premio Pierangelo Bertoli: l’artista nisseno Vima lunedì sul palco tra le proposte dei nuovi cantautori

Il 31 ottobre e il 1° novembre al Teatro Storchi di Modena si terrà alle 21 la 9ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli, con la direzione artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

Nella serata del 31 ottobre si svolgerà l’evento speciale ”Alberto Bertoli canta con Pierangelo”, condotto da Andrea Barbi. Protagonista dello spettacolo sarà Alberto Bertoli che duetterà virtualmente con il padre Pierangelo per presentare in anteprima la compilation di prossima uscita contenente i 17 grandi successi del repertorio del celebre cantautore, per l’occasione reinterpretati a due voci.

Nel corso della serata si esibiranno anche gli 8 finalisti della sezione Nuovi Cantautori: Candeo (da Milano con il brano ”Il Giornale strano” e la cover di Pierangelo Bertoli ”Mentre tu”), Ganugi (da Prato con ”Pezzo quasi bello” e ”Rosso colore”), Guido Maria Grillo (da Parma con ”Chi ci salverà?” e ”Spunta la luna dal monte”), Laura B (da Milano con il brano ”Elisa” e la cover ”Voglia di libertà”), Lorenzo Lepore (da Roma con ”Meglio così” e ”I miei pensieri sono tutti lì”), Ponente (da Palermo con ”Nuvoli Bianchi” e ”Pescatore”), il duo Taverna Umberto I (da Enna con ”Sarmada2021” e ”A muso duro”) e Vima Caltanissetta con ”Multiverso” e ”Il centro del fiume”).

Il 1° novembre si terrà la cerimonia di consegna del Premio Pierangelo Bertoli che quest’anno va a Roberto Vecchioni. L’artista regalerà al pubblico un’emozionante performance musicale, esibendosi accompagnato dal chitarrista Massimo Germini e dal violinista Lucio Fabbri.