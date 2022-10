Nissa, sempre più polemiche. L’ex presidente Giammusso attacca: “Rimuovete il ds Ferraro”

Clima sempre più teso attorno alla Nissa, mestamente penultima nel campionato di Eccellenza, domenica sconfitta in casa dalla Mazarese per uno a zero.

La corrosiva polemica questa volta è stata appiccata dal post dell’ex presidente biancoscudato, Arialdo Giammusso: “ Mi spiace tantissimo per l‘ennesima sconfitta della mia amata Nissa, però un consiglio ai miei amici e bravi dirigenti devo darlo. Sono sempre stato uno che dice quello che pensa e senza peli sulla lingua: “rimuovete il ds Ferraro prendendone uno competente”. Aveva assicurato che ci voleva poco a fare meglio di me…non mi pare!! Forza Nissa”.

Giammusso, si era legato al dito, un’intervista di Ferraro che aveva dichiarato nel maggio 2022: “Le dimissioni di Giammusso? Finalmente sono arrivate, anzi ci ha perso tempo. Infatti avrebbe dovuto farlo prima sia per il suo bene che per quello di una città intera”.

Adesso nel momento più delicato della stagione biancoscudata Giammusso si è tolto il sassolino dalla scarpa.