Liliana Segre, 88 anni e l’emozione di presiedere il Senato: “ho ricordato quel banco di scuola negato”

“A volte mi stupisco di essere ancora in vita e che dovesse capitare proprio a me di essere in quel posto: non toccava a me, toccava al presidente Napolitano che purtroppo era malato, non si è sentito di venire, di suonare lui quella campanella. Quando ho sentito che toccava a me ho pensato di non essere in grado, sono intimidita dal Senato, sono entrata a 88 anni ma già quando entro sto attenta a non sbagliare…figurarsi stare lì, mi veniva in mente tutto..ognuno di noi, a qualunque età, resta il bambino che è stato. Il banco della scuola che non ho più potuto raggiungere per colpe che non sapevo di avere mi è rimasto sempre impresso, nel disinteresse generale. Ho parlato di vertigine, era quella che mi avvolgeva”.



Lo ha detto la senatrice Liliana Segre riferendosi alla prima seduta di palazzo Madama che ha presieduto nella nuova legislatura in quanto senatrice anziana, intervenendo a Che tempo che fa.

“Ho incontrato Mattarella con grande soddisfazione il giorno dopo, compiva gli anni un amico comune. Ho incontrato Mattarella con la figlia e il marito della figlia. Lo apprezzo e nei miei confronti ha un atteggiamento fraterno, questo mi fa piacere, mi considera una vecchia amica, è molto importante per me”, ha concluso Segre.



Così la senatrice Liliana Segre a Che tempo che fa.