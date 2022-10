Industria conserviera del Nisseno priva di autorizzazione allo scarico: i Carabinieri del Nas ne dispongono la chiusura

Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute volti al controllo e contrasto alle attività illecite poste in essere nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria, nonché al contrasto alle frodi alimentari nel settore delle industrie alimentari e conserviere, a seguito di un controllo del NAS Carabinieri di Ragusa presso una nota industria conserviera, il Sindaco di Niscemi , ha disposto la sospensione dell’intero opificio.

La misura si è resa necessaria a seguito di gravi violazioni in materia ambientale. In particolare, dall’esito di mirati accertamenti presso gli enti preposti, è stato accertato che l’industria lavorava in assenza della prevista autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo domestico e dell’impianto di depurazione provenienti dal ciclo lavorazione dei prodotti agroalimentari.

La fattispecie in esame, afferente all’ambito della tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N° 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), prevede per gli stabilimenti, al fine di evitare danni ambientali, la sussistenza di precisi requisiti volti ad ottenere le necessarie autorizzazioni propedeutiche alla vigilanza sui limiti quali-quantitativi degli inquinanti scaricati dalle industrie.

Al titolare dello stabilimento sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 12.000,00 euro, oltre alla sospensione dell’attività.