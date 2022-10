Delia. Il sindaco Gianfilippo Bancheri telefona al neo Ministro per il Sud Nello Musumeci per augurargli buon lavoro

DELIA. L’ex presidente della Regione Nello Musumeci è il nuovo Ministro per il Sud e il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri si complimenta con lui per questo nuovo prestigioso incarico in seno al neo Governo Meloni.

“Ho raggiunto telefonicamente l’ex Governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci, a breve Ministro del Sud e del Mare, al quale sono legato da tanti anni da un sincero rapporto di amicizia e di stima per augurargli buon lavoro nell’interesse esclusivo dei Cittadini e della Nazione”, ha sottolineato il sindaco di elia che s’è complimentato con l’ex Governatore della Sicilia che si appresta a portare avanti questa sua nuova esperienza politica e di Governo.