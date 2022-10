Caltanissetta. Vigili del Fuoco ed Enel rafforzano collaborazione per sicurezza e salvaguardia del territorio

CALTANISSETTA. Vigili del Fuoco ed Enel ancora più vicini per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio: sono stati questi i temi dell’incontro, che si è svolto ieri a Caltanissetta, che consentirà di attuare territoriale quanto previsto dal protocollo nazionale, sottoscritto alla fine dello scorso anno, che mira a rafforzare la collaborazione per la tutela della sicurezza degli operatori in prima linea e a migliorare l’operatività nelle rispettive sfere di competenza.

Nello specifico, le aree di comune interesse individuate dal Protocollo riguardano: l’ottimizzazione delle procedure e della comunicazione, sia in condizioni ordinarie, sia di emergenza, per una corretta gestione del rischio elettrico; il coordinamento nella movimentazione di mezzi e personale durante le calamità naturali; la sinergia nelle azioni di prevenzione degli incendi boschivi; la pianificazione di attività di formazione ed esercitazioni; il rafforzamento dei rapporti tra Enel e le articolazioni territoriali del Dipartimento; il coordinamento dei flussi informativi.

All’incontro, che si è svolto presso il Centro di Formazione regionale di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, hanno partecipato, per i Vigili del Fuoco, l’Ing. Augusto Fonti, l’Arch. Francesco Sirchia e una rappresentanza regionale di oltre 30 Vigili.

Per E-Distribuzione erano, invece, presenti Giuseppe Ferlisi, Referente del Centro Formazione e Addestramento di Caltanissetta, Tommaso Scimone, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’AOR Sicilia, e Lorenzo Raffa, Responsabile Unità Territoriale Caltanissetta Enna.

La scelta della sede in cui effettuare l’incontro non è stata affatto casuale. Il protocollo nazionale, infatti, attribuisce particolare rilevanza alla formazione sulla sicurezza rispetto al rischio elettrico, nella consapevolezza che la difesa del territorio debba sempre essere accompagnata dalla salvaguardia degli operatori. Per tale ragione in Sicilia l’incontro si è svolto presso il Centro di Formazione e Addestramento di Caltanissetta, uno dei 12 centri di Formazione che E-Distribuzione ha in Italia.

Il Centro si avvale di istruttori altamente qualificati, anche grazie a partner esterni, per percorsi di formazione all’avanguardia ed è dotato di due aule e degli asset necessari per i corsi, tra cui due simulatori di realtà virtuale, con cui il personale operativo si addestra per affrontare successivamente le attività sul territorio regionale e ultraregionale e di un’area esterna con diverse tipologie di impianti, A margine dell’incontro è stato, così, possibile svolgere anche alcune esercitazioni congiunte su come operare, in sicurezza, nei pressi di infrastrutture e di linee elettriche.