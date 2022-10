Caltanissetta. Proseguono visite guidate del Cral Giustizia: domenica 23 ottobre visita al rione Provvidenza

CALTANISSETTA. Proseguono le visite guidate alla città del Cral Giustizia inserite nell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” che si trova ad operare da ben 16 anni nella città di Caltanissetta. Lo ha reso noto il presidente del Cral Calogero Occhipinti.

Domenica 23 ottobre è stata organizzata una passeggiata tra le vie del rione Provvidenza nel corso della quale sarà possibile scoprire la storia, il rinnovamento e le chiese in esso esistenti. L’appuntamento è per le ore 10,00 in Piazza Garibaldi davanti la Fontana del Tritone. Il Cral tiene a ribadire che le visite organizzate sono assolutamente gratuite e chi vi collabora lo fa con spirito di amore per la città e per i suoi abitanti.