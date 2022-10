Caltanissetta, Orgoglio Nisseno: “il campetto a Santa Barbara è l’emblema dello stato di abbandono”

Qualche mese fa Orgoglio Nisseno ha denunciato lo stato di abbandono del campetto che si trova nel quartiere Balate-Pinzelli. Un luogo ristrutturato da poco più di un anno dal Comune ma chiuso ed inutilizzato nonostante l’assenza in quella parte della città di luoghi di aggregazione sociale.

Una situazione ancora più grave – denuncia orgoglio Nisseno- si presenta dalla parte opposta, nel quartiere Santa Barbara, nella periferia delle periferie della Città di Caltanissetta “dove le promesse non mantenute sono state tante, come tanto è oramai lo stato di delusione e di rassegnazione di chi ancora coraggiosamente vi abita.

In effetti – hanno proseguito- lo stato di trascuratezza si respira in tutto il villaggio, ma la villa comunale che si incontra percorrendo il Corso Italia rappresenta più di ogni altra cosa l’emblema dell’abbandono e dell’assenza di ogni forma di attenzione e di cura.

Il suddetto spazio, infatti, si presenta sporco, in preda all’erbaccia e pieno di insidie, come i giochi per bambini talmente mal messi da rappresentare un grave pericolo per coloro che ogni giorno ne fanno uso.

Si rende pertanto necessaria una urgentissima messa in sicurezza di tale area attrezzata, a garanzia degli abitanti del villaggio, in attesa che la stessa sia oggetto di più importanti e risolutivi interventi di riqualificazione urbana.

Un luogo così centrale ed importante per il villaggio sarebbe auspicabile e opportuno che venisse dato in gestione al fine di garantirne costante manutenzione, pulizia, decoro, regolamentazione degli orari di apertura e chiusura, uso del campetto ivi esistente.

Una precisazione, però, si rende a questo punto doverosa.

Nonostante le numerose denunce fatte e le proposte avanzate da questo movimento su vari argomenti riguardanti la nostra città, il Sindaco mai ha ritenuto di dare un riscontro anche solo verbale, denotando mancanza di sensibilità e di garbo politico.

Ci auguriamo che, dinanzi a tale disservizio, rappresentazione grave di ingiustizia sociale, senta stavolta il dovere di intervenire nel rispetto di coloro che, grandi e piccini, vorrebbero sentirsi oltre che abitanti del villaggio Santa Barbara, anche cittadini di Caltanissetta”.