Caltanissetta, “M. L. King” CL – “Incontri con l’autore”: presentazione libro “That’s a good idea!– L’Ufficio delle Idee Usate” di Salvatore Siina edito da AG Book Publishing di Roma

Dopo la pubblicazione dei libri “Amica Favola e la Macchina Inventafiabe”, “Verso la Poesia – Manuale di scrittura creativa per bambini” scritti dal maestro Salvatore Siina insieme agli alunni del “M. L. King” di Caltanissetta, istituto guidato dal Dirigente scolastico Daniela Rizzotto, sabato 29 ottobre 2022, alle ore 17.00, in diretta Facebook, nella pagina della casa editrice, verrà presentato il volume “That’s a good idea! – L’Ufficio delle Idee Usate” scritto da Salvatore Siina ed edito da AG Book Publishing di Roma.

Oltreai racconti dell’autore, sono presenti, in qualità di scrittori, gli alunni che hanno partecipato ai corsi extracurricolari e ai PON tenuti dallo stesso docente negli ultimi dieci anni scolastici, varie generazioni di alunni che si sono messi gioco con le attività di storytelling e che hanno dato vita a un testo originale. In ogni città del mondo esiste un ufficio delle idee usate, denominato “That’s a good idea!” e guidato da un certo Mr Wong, dove le idee già esistenti, anche le peggiori della storia, possono essere trasformate in qualcosa di buono.

Da queste premesse partono le storie contenute nel libro, che trattano molteplici temi – salvaguardia dell’ambiente, ecosostenibilità, rispetto per il prossimo, per i diritti altrui e per gli animali, parità di genere, solidarietà, educazione alimentare, scoperte scientifiche e tanti altri –, come in una sorta di autostrada immaginaria da cui si diramano tante altre strade collegate alla principale.

Un viaggio affascinante e avvincente in mondi reali e fantastici, nato da un percorso didattico-educativo di scrittura creativa che potrà anche ispirare genitori e insegnanti nella realizzazione di attività e laboratori per i più piccoli. Il disegno di copertina è di Alberto Mattia Siina, all’interno del testo si trovano i disegni di Michele Tedesco, Rosy Romeo, Maria Rosaria Ripollino (nonno e mamme di alcuni alunni), Antonella Falletta, Alberto e Alex Siina.

E’ giusto ricordare i dirigenti scolastici che si sono succeduti nel periodo delle attività sopracitate e cioè le prof.sse Rosa Cartella e Daniela Rizzotto, attuale Dirigente.

