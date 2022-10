Caltanissetta, Finanza va in congedo il Brigadiere Capo Filippo Cosentino

Il saluto della Guardia di Finanza di Caltanissetta al Brigadiere Capo Filippo Cosentino

Questa mattina, presso la caserma “Col. E. Ivagnes” di Caltanissetta, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Col. Stefano Gesuelli, unitamente al Capo Ufficio Comando – Ten.Col. Sergio Cerra, hanno ricevuto il Brigadiere Capo Filippo Cosentino, in occasione del congedo di quest’ultimo, per testimoniare il legame indissolubile che unisce gli appartenenti alla Guardia di Finanza, sia in servizio che in congedo.

Questi ultimi, indossando con fierezza le “Fiamme Gialle” hanno servito il Paese con coraggio, dedizione ed onore – proprio come il Brig. Capo Cosentino – fornendo un contributo fondamentale per costruire la storia e la peculiare identità della Guardia di Finanza.

Il Sovrintendente, arruolatosi nel 1985, negli ultimi 20 anni ha svolto attività di staff presso il Comando Provinciale di Caltanissetta.

Nel corso dell’incontro, sono state espresse nei confronti del sovrintendente parole di stima per l’impegno e la dedizione profusa negli anni di servizio prestati nel Corpo, consegnandogli una targa in segno di gratitudine.

Al Brigadiere Capo Cosentino ed alla sua famiglia il Comandante Provinciale e tutte le Fiamme Gialle nissene formulano i migliori auspici per la nuova “avventura” che andrà ad intraprendere, certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che, anche in congedo, non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza.