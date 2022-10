Caltanissetta. Aumento prezzo energia: la Cna annuncia assemblee cittadine nei 22 Comuni della Provincia

CALTANISSETTA. La Cna (Confederazione Nazionale Artigianato) Associazione Territoriale di Caltanissetta ha dato voce al grido di aiuto delle imprese conseguente alla grave crisi energetica e al caro bollette che stanno vivendo. La corsa inarrestabile dei prezzi delle materie prime energetiche e l’inflazione che inesorabilmente aumenta in punti percentuali con pedante costanza si stanno abbattendo soprattutto sui bilanci delle imprese, con un aumento delle bollette che, di giorno in giorno, diventa sempre più insostenibile.

È una situazione di profonda emergenza che sta comprimendo i già esigui margini di guadagno di molte aziende che presto saranno costrette a chiudere o a rimodulare il proprio quadro aziendale, generando una durissima contrazione del lavoro e dell’asset delle singole famiglie.

Il Presidente, Manduca e il Segretario, Gallina in rappresentanza della CNA di Caltanissetta organizzeranno attivamente nei prossimi giorni assemblee cittadine nei 22 comuni della provincia di Caltanissetta, coinvolgendo amministrazioni locali, organizzazioni datoriali, cittadini ed imprese dell’intero territorio provinciale, in tali occasioni sarà presentata la piattaforma programmatica di CNA che delineerà le principali azioni e misure che la stessa organizzazione ribadirà alla Manifestazione già in programma a Palermo il prossimo 7 novembre.