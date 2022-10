34° Congresso Assostampa Sicilia, la sezione nissena negli organismi regionali con un Consigliere e un componente nel Collegio dei Probiviri

Si è celebrato a Palermo il XXXIV Congresso regionale di Assostampa, il sindacato unitario dei giornalisti siciliani. Alla tre giorni di Congresso, in rappresentanza della sezione Assostampa della provincia di Caltanissetta, hanno partecipato: la commissaria, Cristina Puglisi, in qualità di capo delegazione, e due delegati, Alessandro Silverio e Pier Paolo Olivo.

Al termine dei lavori congressuali è stato eletto per acclamazione il nuovo segretario regionale, Giuseppe Rizzuto, subentrato all’uscente Roberto Ginex, e sono stati rinnovati i principali organismi statutari. La delegazione di Caltanissetta è riuscita a far eleggere Valerio Martorana, nel Collegio dei Probiviri, e Pier Paolo Olivo, riconfermato nel Consiglio regionale.Il tema del XXXIV Congresso di Assostampa Sicilia, “Giornalismo precario, democrazia a rischio. Mai più 4 centesimi a riga. Garanzie, diritti e tutele per l’informazione”, ha permesso ai professionisti, intervenuti da tutta la regione, di confrontarsi in merito alle diverse problematiche che investono la categoria. Tra gli altri, sono intervenuti anche Raffaele Lorusso, segretario nazionale Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana), Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Marina Macelloni, presidente Inpgi (Istituto nazionale previdenza dei giornalisti), e Gianfranco Giuliani, presidente Casagit (Società nazionale di mutuo soccorso dei giornalisti italiani “Angiolo Berti”).