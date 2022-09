Sulla strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 258,300, a Gela (Caltanissetta), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.