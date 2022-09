San Cataldo. Nuova iniziativa di solidarietà dell’Associazione “Un Gesto per un Sorriso” per il 24 settembre in piazza Calvario

SAN CATALDO. Evento all’insegna della solidarietà a San Cataldo. Ad organizzarlo “Insieme per un sorriso” e il Teatro Stabile Nisseno . L’evento si terrà sabato 24 settembre, ore 21 Piazza Calvario. In quell’occasione, sarà possibile portare beni di prima necessità (pasta, legumi secchi in busta, omogeneizzati, pannolini, salviettine, detersivi, igiene intima, olio, riso, brioscine, biscotti, tonno e carne in scatola, e altri beni a lunga scadenza), che saranno distribuiti alle persona che hanno necessità.

IL presidente Michele Falzone ha fatto sapere che sarebbero utili anche articoli di cartoleria nuovi, a sostegno dei bambini e dei ragazzi che hanno iniziato l’anno scolastico. Sara’ presente a deliziarvi, la compagnia il “Teatro stabile nisseno” che proporrà una splendida commedia in due atti: “Ora però muori…amore mio!”, un lavoro minuzioso, allegro e dinamico, recentemente già vincitore di diversi premi a Rometta.