San Cataldo. Criticità per conferimento rifiuti. L’assessore Giarratano alla cittadinanza: “Attenersi al manuale operativo per il conferimento”

SAN CATALDO. Attenersi al manuale operativo per il conferimento. E’ l’appello che l’assessore comunale al territorio e ambiente Michele Giarratno ha rivolto alla cittadinanza. “Diversi cittadini – si legge in una nota – hanno segnalato alcune criticità per conferire i rifiuti e per questo e’ stato redatto un manuale operativo per il conferimento. Chiediamo ai cittadini di attenersi a detto manuale e se dovessero nascere divergenze o problematiche di vario genere con gli operatori presenti al CCR, di rivolgersi agli uffici del comune o al sottoscritto”.

Le modalità di conferimento dei rifiuti prevedono che hanno titolo ad accedere all’Isola Ecologica di Via San Leonardo tutte le utenze (domestiche e non domestiche) iscritte a ruolo nel Comune di San Cataldo. Il gestore è tenuto alla preventiva verifica dell’utenza ammessa (verifica dell’identità, iscrizione a ruolo, ubicazione dell’immobile da cui provengono i rifiuti). Gli utenti domestici sono tenuti a dimostrare la residenza nel Comune o, qualora non residenti (seconde case), a dimostrare l’iscrizione a ruolo.

Gli utenti devono conferire i rifiuti nel rispetto degli orari di apertura dell’Isola Ecologica, nei limiti quantitativi sotto riportati e secondo le indicazioni fornite dal gestore. I rifiuti devono essere depositati nelle aree e nei contenitori disponibili, differenziati in base a tipologia, caratteristiche, frazione merceologica. Il conferimento massimo ammesso per utente e per giornata di apertura, normalmente riconducibile a una utenza domestica è così stabilito:

n° 3 pezzi di ingombranti,

n° 1 RAEE di grandi dimensioni (frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie e similari),

n° 3 RAEE di piccole dimensioni (es. autoradio, frullatore, phon etc.),

n° 5 sacchi di erba da giardino da 80 It. o n° 7 fasci di potature,

n° 10 bombolette/barattoli vuoti (contenitori T/F),

n° 10 litri di olii e grassi commestibili.