Per la prima volta la Polizia di Stato assume atleti da assegnare alla sezione paralimpica Fiamme Oro.

Sono 14 i posti disponibili nelle discipline di scherma, tiro con l’arco, tiro a segno, nuoto, sci alpino e snowboard. La novità assoluta è che i vincitori del concorso entreranno a far parte dei ruoli della Polizia di Stato in qualità di agenti tecnici. Al termine dell’attività agonistica saranno infatti impiegati come tali all’interno della sezione paralimpica.

Il bando rappresenta l’evoluzione del percorso intrapreso dalla Polizia di Stato nel 2012 per promuovere i valori propri dello sport paralimpico. I dettagli per iscriversi sono disponibili al link https://www.poliziadistato.it/…/156332a2da9f1c6712714843