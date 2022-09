Maltempo: nel Nisseno strade bloccate e nel trapanese il sindaco invita a restare a casa

Strade allagate in Sicilia, soprattutto nel trapanese. Ma anche a Hela, in provincia di Caltanissetta.

“Una tempesta si è abbattuta su Trapani – dice il sindaco Giacomo Tranchida sul sito del Comune – le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese, ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo. Il sindaco ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici del cimitero e delle ville. La cittadinanza è invitata a non uscire di casa”.