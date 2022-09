Caltanissetta, Sistema Montante: il tribunale riunisce i due processi

I due processi Montante, secondo l'ordinanza emessa dal Tribunale, sono stati unificati per "la comunanza di fonti di prove e di lista dei testi

Il Tribunale di Caltanissetta ha unificato i due processi sul cosiddetto “Sistema Montante”, attualmente in corso a Caltanissetta con il rito ordinario ed entrambi presieduti dal giudice Francesco D’Arrigo. Un processo e’ iniziato nel 2018, l’altro invece agli inizi di quest’anno.

Gli imputati sono complessivamente 30: 17 nel primo processo e 13 nel secondo. Tra loro vi sono esponenti politici, ex assessori regionali, imprenditori e rappresentanti delle forze dell’ordine. La decisione e’ stata assunta dal Tribunale dopo aver sentito le parti interessate e dopo essersi riunito in camera di consiglio.

I due processi, secondo l’ordinanza emessa dal Tribunale, sono stati unificati per “la comunanza di fonti di prove e di lista dei testi, e in considerazione del fatto che si tratta di giudizi tra loro connessi in cui risulta contestato il reato di associazione a delinquere, la riunione non determina ritardo ma ne consente una piu’ rapida esecuzione”. La prossima udienza e’ stata fissata per il 26 settembre.