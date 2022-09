Caltanissetta. l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, con l’Associazione Amici della Real Casa Savoia e Tricolore – Associazione Nazionale, ricordano il sacrificio di Salvo D’Acquisto

CALTANISSETTA. Come ogni anno l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, in collaborazione con l’Associazione Amici della Real Casa Savoia e Tricolore – Associazione Nazionale, hanno organizzato per venerdì 23 settembre 2022, alle ore 17.15, la Deposizione di una corona d’Alloro ai piedi della lapide che ricorda il sacrificio di Salvo D’Acquisto, vice Brigadiere dei Carabinieri Reali, fucilato dai nazisti il 23 settembre del 1943.

Il suo sacrificio (si autoaccusò di un inesistente attentato) salvò 23 civili che dovevano essere fucilati come rappresaglia. E’ prevista la partecipazione di una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, di rappresentanti dell’Associazione Carabinieri di Caltanissetta e di Enna, dell’Associazione Bersaglieri di Caltanissetta.

L’evento gode del Patrocinio gratuito della Pro Loco di Caltanissetta, del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, del Royal Eagles Club e la collaborazione organizzativa dell’Associazione Francesco Amico.