Caltanissetta. Il Comune aderisce al progetto Treesunity, Uniti per l’ambiente

CALTANISSETTA. “Treesunity, Uniti per l’ambiente” è un’iniziativa promossa da Envisep che prevede la piantumazione di 200 alberi l’anno nel territorio demaniale dei comuni siciliani.

Stamane, nella sala gialla del comune di Caltanissetta, si è perfezionata l’adesione del comune al progetto “Treesunity, Uniti per l’ambiente”, un’iniziativa promossa dall’azienda catanese Envisep e che prevede la piantumazione di 200 alberi l’anno nelle aree demaniali del territorio nisseno.

All’incontro erano presenti: Roberto Gambino, Sindaco del comune di Caltanissetta; gli Assessori Luciana Camizzi e Marcello Franciamone; Marco Petrotto, Dottore agronomo e Istruttore tecnico ufficio verde pubblico al comune di Caltanissetta; Riccardo Maggiore, Ceo di Envisep, già docente di chimica dell’ambiente all’Università di Catania e Gaetano La Rosa, Project manager e Responsabile relazioni istituzionali per il progetto Treesunity, nonché Consulente strategico d’impresa e Marketing territoriale.

“Contribuire a migliorare la qualità dell’aria delle comunità in cui viviamo” è l’impegno dichiarato da Envisep, azienda catanese specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti industriali per il trattamento delle acque e nell’analisi chimica. “Riteniamo opportuno mettere in campo una serie di azioni integrate al fine di rafforzare le nostre performance di sostenibilità ambientale ed incidere più efficacemente nei risultati che ci prefiggiamo di raggiungere nell’arco di cinque anni, ovvero ridurre significativamente le sostanze nocive nell’aria contribuendo, al contempo, ad incrementare il verde pubblico nelle aree urbane” dichiara Riccardo Maggiore. Difatti, è scientificamente provato che le aree verdi urbane contribuiscono a generare molteplici benefici alla città, tra i quali: la microregolazione del clima, il drenaggio delle acque piovane, il filtraggio dell’aria, la conservazione della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento acustico.

Il comune di Caltanissetta ha aderito con entusiasmo alla proposta avanzata dall’azienda: “abbiamo molto apprezzato l’iniziativa di Envisep” – sostiene il sindaco Roberto Gambino – “la nostra amministrazione è particolarmente sensibile alla tematica ambientale; inoltre, il progetto Treesunity è in linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea che si pongono l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso interventi di rimboschimento utili a contrastare i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità”.

Il progetto, sarà inaugurato a Caltanissetta il 21 novembre in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, prevedendo la partecipazione ed il coinvolgimento degli stakeholder del territorio (associazioni, scuole e cittadini) e alla quale seguirà la condivisione di un piano dei lavori di piantumazione con indicate le aree che accoglieranno i nuovi alberi.

L’assessore Luciana Camizzi dichiara “l’acquisto degli alberi è interamente finanziato dalla Envisep, pertanto l’adesione da parte del comune è gratuita, il quale, invece, si assume l’impegno di mettere a disposizione le risorse strumentali ed organizzative per la piantumazione e la cura degli alberi”. Alla dichiarazione di Camizzi, segue quella dell’assessore Marcello Frangiamone che auspica la partecipazione da parte delle associazioni del territorio, soprattutto quelle a vocazione ambientalista, il quale sostiene “il verde urbano è un bene pubblico, in quanto appartiene alla collettività; in tal senso, l’amministrazione comunale confida su una fattiva quanto concreta collaborazione da parte delle associazioni del territorio”.

Treesunity, giunto alla seconda edizione – il progetto è stato inaugurato per la prima volta nel 2021 nel comune di Aci Castello, riscuotendo un ottimo riscontro da parte della comunità locale – è un progetto nato dalla volontà dell’azienda di attuare un approccio al mercato adottando misure sostenibili. In tal senso, Gaetano La Rosa sostiene “la pandemia ha accelerato la necessità di trasformazione del modello di sviluppo in una prospettiva che sappia armonizzare le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali.

In tale contesto, Treesunity è un progetto di Corporate Social Responsibility che a fronte della crescente emergenza ambientale, riconosce il ruolo sociale dell’impresa nei confronti delle comunità in cui opera, creando valore per sé e per il territorio. Difatti, con Envisep si è intrapreso un percorso volto alla graduale riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria adottando pratiche aziendali capaci di impattare positivamente sull’ambiente e sulla vita delle persone”.

Il progetto rappresenterà un momento di confronto anche con i soggetti imprenditoriali del territorio e le istituzioni educative, infatti, nel corso della riunione sono intervenute Marcella Natale (assessore con delega Cultura; Teatro; Università; Scuola; Partecipazione; Pari Opportunità) e Grazia Giammusso, (vice sindaco e assessore con delega Attività produttive; Suap; Agricoltura; Rapporti istituzionali; Turismo; Rapporti con il Consiglio Comunale; Personale).