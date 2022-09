Caltanissetta. Eseguito il rilievo planimetrico propedeutico alla progettazione del collegamento tra la via Romita e la via Rochester

CALTANISSETTA. Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero, promotori della petizione popolare “Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la via Rochester” che ha raccolto circa 850 firme, hanno reso noto che è stato eseguito, dal geom. Gandolfo Tumia coadiuvato dal geom. Calogero Virzì, il rilievo planimetrico con tecnologia fotogrammetrica con drone RTK propedeutico alla progettazione del collegamento tra la via Romita e la via Rochester.

Il RUP ing. Giuseppe Dell’Utri, previa pubblicazione sul sito del Comune di Caltanissetta dell’avviso esplorativo per l’affidamento diretto del rilievo dell’area oggetto della realizzazione del collegamento viario e ciclabile da via Romita a via Rochester”, a seguito della determinazione n. 1147 del 11/07/2022 dopo gli accertamenti di rito, ha affidato il servizio del rilievo al geometra Gandolfo Tumia di Villapriolo che ha offerto un ribasso del 23%, per una spesa complessiva di circa 5.700,00 euro. L’area oggetto del rilievo ha una estensione di circa 1.500 ml per una larghezza di circa 50 mt ed una superficie pari a 75.000 mq circa.

Il rilievo è preliminare ad attivare la procedura di affidamento dell’incarico di progettazione che dovrebbe concludersi entro quest’anno per poi selezionare l’impresa esecutrice dei lavori.

Entro il 30.09.2023 dovrà essere stipulato il contratto d’appalto all’impresa che si aggiudicherà i lavori. Il decreto di finanziamento indica anche il termine intermedio del 31.03.2024 entro il quale dovrà essere realizzata almeno una percentuale del 30% delle opere. Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.