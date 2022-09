Caltanissetta, Camera di Commercio: pubblicato l’elenco delle società sogggette a provvedimento di cancellazione

L'Ufficio Registro Imprese ha concluso il procedimento di cancellazione delle società di capitali, poste in liquidazione,

L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta ha concluso, in data odierna, il procedimento di cancellazione delle società di capitali, poste in liquidazione, che non hanno provveduto al deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c..

Il presente avviso di cancellazione, con allegato l’elenco delle società interessate, è pubblicato all’Albo on-line Camerale – sul sito internet www.cameracommercio.cl.it – per quindici giorni.