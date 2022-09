Calcio a 5. Salvatore Messina è il nuovo presidente dell’Asd Atletico Nissa Futsal

L’Asd Atletico Nissa Futsal ha un nuovo presidente. Si tratta di Salvatore Messina, Totò per gli amici. “Sono emozioni forti e nello stesso tempo intriganti – dice Messina – e spero di essere all’altezza del ruolo visto la mia prima esperienza da Presidente di una squadra che affronterà un campionato competitivo come quello di Serie C/2.

Sono nel mondo dal calcio da tanto tempo – continua il neopresidente -, essendo stato sempre affezionato a questo splendido sport. Ho accettato di ricoprire la carica di Presidente in quanto credo molto nei valori morali, sociali, sportivi dettati da questa società”. Messina che è stato presente, da dirigente, al “triplete” dello scorso anno coronato con la finale regionale di Coppa Trinacria ricorda quella bellissima giornata: “L’esperienza di Acireale è stata unica, piena di tante sensazioni positive, indescrivibili e spero ripetibili.

La presenza di tanti tifosi – prosegue Messina certifica la notevole crescita di questo sport che è in forte evoluzione e sta acquisendo in modo esponenziale una gran bella vetrina. Ringrazio in modo particolare il nostro condottiero mister Costa e tutti coloro che mi hanno voluto al timone di questa società che rimane una grande famiglia”.