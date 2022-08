Tragedia della strada. Due giovani perdono la vita in un incidente, un terzo è rimasto gravemente ferito

Tragedia della strada in Calabria. Due giovani di 30 e 28 anni, uno di Cirò e l’altro di Torre Melissa, hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Cirò Marina (Crotone). Un’altra persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale a Crotone.

A segnalare l’ennesimo incidente mortale sulla SS 106 è stata l’organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Strada interrotta in entrambi i sensi di marcia: lunghe code e rallentamenti per un incidente che ha purtroppo strappato alla vita due giovani.