Caltanissetta. Conservatorio “Vincenzo Bellini”: s’è insediato il Commissario Straordinario Mauro Visconti

CALTANISSETTA. Si è insediato nella giornata odierna il M° Mauro Visconti, nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, Commissario Straordinario del Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, con l’attribuzione delle funzioni del Direttore e del Consiglio Accademico.

Nel messaggio rivolto alla Comunità accademica, il Commissario ha espresso il proprio senso di responsabilità nell’assumere il nuovo incarico, assicurando la massima disponibilità al dialogo, alla collaborazione e alla valorizzazione delle competenze presenti all’interno dell’Istituzione, con l’obiettivo di accompagnare il Conservatorio in una fase di piena operatività, nel rispetto della sua storia e della sua missione istituzionale.

Accompagnato dal Presidente del Conservatorio, Andrea Cristiano Maria Milazzo, il Commissario Straordinario ha incontrato i docenti presenti in sede e il personale tecnico-amministrativo, rivolgendo loro un cordiale saluto e manifestando la volontà di instaurare fin da subito un rapporto improntato all’ascolto, alla collaborazione istituzionale e alla condivisione degli obiettivi. Nell’ambito delle prime iniziative assunte, il M° Visconti ha inoltre convocato il Collegio dei Docenti per il prossimo 22 luglio, quale primo momento di confronto e programmazione in vista dell’avvio del nuovo anno accademico.

Nel corso della giornata il Commissario Straordinario ha inoltre preso parte ai lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale è componente in ragione dell’incarico conferitogli. La seduta ha consentito di programmare i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare avvio dell’anno accademico 2026/2027 e di esaminare le principali iniziative di produzione artistica e di Terza Missione, rispetto alle quali è stata condivisa la volontà di garantirne la piena continuità, nella consapevolezza del valore che esse rivestono per la crescita culturale dell’Istituzione e per il consolidamento del rapporto con il territorio.

Il Presidente del Conservatorio, Andrea Cristiano Maria Milazzo, ha espresso la propria soddisfazione per l’insediamento del Commissario Straordinario, sottolineando la tempestività dell’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca e rivolgendo al M° Visconti i migliori auguri di buon lavoro.

«L’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca – ha dichiarato il Presidente Andrea Cristiano Maria Milazzo – rappresenta un’importante opportunità per il Conservatorio. La nomina del Maestro Mauro Visconti consente infatti all’Istituzione di avvalersi della guida di una figura di indiscussa autorevolezza, competenza ed esperienza nel sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Sono certo che la sua presenza contribuirà a consolidare il percorso di crescita del Conservatorio, favorendo un clima di collaborazione istituzionale e assicurando il pieno perseguimento degli obiettivi accademici e amministrativi.»

Il Presidente ha infine ribadito la piena collaborazione del Consiglio di Amministrazione e degli Uffici dell’Istituzione nei confronti del Commissario Straordinario, nella convinzione che, grazie alla sinergia tra gli organi dell’Istituzione e al costante raccordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Conservatorio “Vincenzo Bellini” continuerà a perseguire con efficacia la propria missione di alta formazione, produzione artistica e servizio al territorio, nell’interesse degli studenti e dell’intera comunità accademica.