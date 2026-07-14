Sicilia, aggredisce la moglie che vuole separarsi: arrestato

Ha aggredito la moglie che voleva separsi. Un 51enne è stato arrestato dai carabinieri a Paternò ( CATANIA ) per maltrattamenti in famiglia. I militari sono giunti nell’abitazione della coppia pochi minuti dopo la richiesta di aiuto, trovandosi davanti una situazione di forte tensione: l’uomo, infatti, stava aggredendo verbalmente e fisicamente la moglie al culmine di una lite scaturita da futili motivi.

I militari hanno attivato le procedure previste dal Codice rosso e hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso per essere medicata. Agli investigatori dell’Arma la donna ha raccontato come l’aggressione non fosse un episodio isolato ma l’ultimo di una lunga serie di comportamenti violenti subiti nel tempo. Negli anni la vittima, infatti, sarebbe stata sottoposta a continue pressioni psicologiche ea ripetute aggressioni fisiche, divenute ancora più frequenti dopo aver manifestato la volontà di porre fine al matrimonio. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.