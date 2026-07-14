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Bomba artigianale davanti casa, gambiano ferito ad Agrigento

Redazione

Bomba artigianale davanti casa, gambiano ferito ad Agrigento

Mar, 14/07/2026 - 17:11

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Un ordigno artigianale è esploso nel cuore di Agrigento , in via Degli Svevi, davanti all’abitazione di un cittadino gambiano già noto alle forze dell’ordine. La deflagrazione ha mandato in frantumi gli infissi dello stabile, seminando il panico tra i residenti della zona compresa tra via Manzoni e il viadotto Akragas.

L’uomo, recentemente coinvolto in un’inchiesta dei carabinieri, è rimasto leggermente ferito a una gamba ed è stato trasferito dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e una squadra dei vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Avviare le indagini per identificare le responsabilità dell’attentato.

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