Agrigento : sequestra imprenditore 87enne e chiede denaro, arrestato 50enne

I carabinieri di Casteltermini, unitamente ai militari di Cammarata ( Agrigento ), hanno arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un imprenditore 87enne del luogo, titolare di un’azienda operante nel settore dei materiali plastici.L’intervento dei militari è scaturito a seguito della comparsa di scomparsa dell’anziano imprenditore. I militari hanno individuato e bloccato il presunto autore mentre, a bordo della propria autovettura, si trovava nelle vicinanze dell’azienda. Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore, mentre si stava recando presso la propria attività, sarebbe stato affiancato e bloccato dall’arrestato e, sotto minaccia, costretto a salire a bordo di un’altra auto, per poi essere portato in un casolare.

Qui l’anziano sarebbe stato immobilizzato e minacciato, con la richiesta di una ingente somma di denaro. Solo a seguito della promessa di pagamento, il presunto autore si sarebbe convinto ad accompagnare la vittima nei pressi dell’azienda, dove è stato intercettato e bloccato dai carabinieri. Il successivo sopralluogo ha consentito di individuare il casolare indicato dalla vittima e di trovare una pistola giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, ritenuti compatibili con il racconto fornito dall’anziano imprenditore.

Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro anche il casolare e l’auto utilizzata per il rapimento. La vittima è stata accompagnata in pronto soccorso per accertamenti sanitari a scopo precauzionale. L’arrestato è finito in carcere.