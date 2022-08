Serradifalco. Aggiudicati i lavori di recupero, restauro e consolidamento della Chiesa Madre

SERRADIFALCO. Aggiudicati definitivamente i lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa Madre San Leonardo Abate. Ad aggiudicarseli è stata la ditta K2 Srl di Vittoria con un ribasso del 31,1%. Una percentuale risultata la più vicina alla soglia di anomalia fissata al 31,24%.

Alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune erano state 80 le imprese che vi avevano preso parte, dopo di che ne erano state sorteggiate 10 e, di queste, 8 avevano presentato l’offerta. I lavori avevano un importo a base d’asta di 416.003,50 euro, oltre a 79.685,95 di euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo del progetto di 495.689,45 euro con 222.372,21 euro di somme a disposizione, per un importo complessivo di euro 718.061,66 euro.

In base alla percentuale di ribasso del 31%, i lavori sono stati assegnati a 286.626,41 euro oltre Iva, oltre oneri per la sicurezza. I lavori sono stati finanziati con i fondi dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità. La Chiesa Madre, come si ricorderà, era stata chiusa al pubblico nel 2015 a seguito dell’avvenuto distacco di un pezzo dall’ingresso. Le successive verifiche tecniche avevano evidenziato l’esigenza di mettere in sicurezza la struttura e di rifare la copertura della Chiesa.

Questi lavori sono stati a suo tempo effettuati grazie ad una raccolta fondi ma anche grazie alla generosità dell’arciprete don Giovanni Galante. Nel contempo, era emersa anche la necessità di procedere ad interventi per il recupero e consolidamento della navata e del presbiterio della storica chiesa serradifalchese. Proprio questo intervento è stato finanziato da parte della Regione.