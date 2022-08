Santa Caterina. Stasera al Villahermosa Festival si esibisce Marco Simeoli

SANTA CATERINA. Si svolgerà stasera alle 21,45 nell’ambito del Villahermosa Festival 2022 lo spettacolo con protagonista assoluto Marco Simeoli, fra gli attori comici più apprezzati nei teatri italiani e “spalla” storica del mitico Gigi Proietti. Simeoli porta sul palco ”Manca solo Mozart” la storia di coloro che hanno dato vita a “Musica Simeoli”, il negozio di famiglia fulcro delle attività musicali di Napoli.

Disponibili i pacchetti cena + spettacolo e i posti in piedi gratuiti; sold out i posti a sedere gratuiti. Oggi alle ore 16.00 sono disponibili in prenotazione nuovi posti a sedere gratuiti sul portale villahermosafestival.com.