San Cataldo. La Croce della Chiesa di San Francesco ai Cappuccini ancora nel degrado. In tanti chiedono interventi per sistemarla

SAN CATALDO. Sono ancora in tanti a segnalare a San Cataldo lo stato di degrado in cui versa un monumento storico come la croce della Chiesa di San Francesco ai Cappuccini. Il monumento al momento è transennato.

Qualche mese fa il parroco Giovanni Galante aveva lanciato un appello affinchè venisse sistemato lo storico monumento, ma da allora non s’è registrata alcuna novità in merito. Per altro si tratta di un monumento che identifica la comunità sancataldese e che ne costituisce patrimonio imprescindibile.

In queste ore sono pertanto tanti i sancataldesi che auspicano un pronto intervento da parte di chi di dovere affinchè il piccolo monumento possa essere sistemato e possa tornare alla sua originaria bellezza.