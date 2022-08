San Cataldo. Emergenza incendio rientrata: il grazie dell’amministrazione comunale a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di spegnimento

SAN CATALDO. Il ringraziamento dell’amministrazione comunale, tramite il sindaco Gioacchino Comparato e il vice sindaco Marianna Guttilla è arrivato nei riguardi di tutte le forze che si sono adoperate lodevolmente sul campo per spegnere il vasto incendio di ieri pomeriggio.

Un incendio, è bene dire, di dimensioni veramente notevoli, che ha impegnato per intere ore vigili del fuoco, Forestale, canadair e volontari in un’opera di spegnimento non facile. Un vero inferno di fuoco quello che oggi pomeriggio ha colpito il territorio di San Cataldo.

Per altro, come ha sottolineato il sindaco: “Tanta la preoccupazione a causa delle fiamme impazzite ed estese, anche se fortunatamente non è stato registrato nessun danno a persone e case. Inoltre, non è stata necessaria nessuna evacuazione. Un esito che è frutto dell’enorme lavoro condotto dai Vigili del Fuoco impegnati anche con due Canadair, dal Corpo Forestale, dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale nella persona dell’Architetto Paolo Fulco, dalle Associazioni di Volontariato, dal gruppo comunale della Protezione Civile di San Cataldo, dalle squadre di volontariato della Protezione Civile di Barrafranca, Bompensiere e Caltanissetta. E ancora, dalla Tenenza della locale Stazione di San Cataldo e dal Comando della Polizia Municipale”. Il sindaco, assieme al vice sindaco, hanno confermato che la situazione di allarme è rientrata.