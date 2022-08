Ragazzi e ragazze urinano per strada: Carabinieri comminano ammende per complessivi 45 mila euro

Nove ragazzi e ragazze dovranno pagare ammende per complessivi 45 mila euro per aver urinato in strada. E’ accaduto a San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento.

Sono stati i carabinieri della stazione radiomobile di Cammarata ad intervenire. I nove giovani si trovavano in un vicolo nel quale, in precedenza, s’erano verificati episodi analoghi.

Le nove persone sono state identificate dagli uomini dell’Arma e dovranno pagare 5 mila euro ciascuno per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico.