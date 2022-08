Mazzarino. Gran successo per la Notte Bianca 2022

MAZZARINO. Grande successo per la manifestazione “Notte Bianca 2022” che si è svolta a Mazzarino con una piazza gremita di gente che non si vedeva ormai da molti anni. Un successo frutto di una collaborazione con l’amministrazione comunale e in particolare con l’Assessore allo sport, turismo e spettacolo Elena Corinto, ma non solo. L’evento, ha visto la collaborazione di diversi attori. Ecco perché, mi preme ringraziare, dice il Presidente della Pro Loco di Mazzarino dr. Bonifacio Filippo, tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, e anche le altre che si stanno svolgendo come da calendario delle manifestazioni estive 2022.

Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la famiglia Pro Loco, L’amministrazione comunale con il sindaco Vincenzo Marino e l’assessore allo spettacolo Elena Corinto, gli imprenditori che continuano a credere nella Proloco e che hanno contribuito per l’organizzazione della serata, ovvero: Agriturismo Casa Canalotto, studio associato DAMA group s.r.l di D’Aleo Dario e Mauro Giovambattista., Azienda Agricola “Michele Tedeschi Rizzone”, Bognanni Carburanti, Studio dentistico “Casanova”, F.lli Alessi materiale edile “home concept”, F.A.E. Costruzioni s.r.l. di Ferrigno Group. Grazie perché ci siete sempre.

Un ringraziamento va alle forze dell’ordine polizia municipale e stazione dei carabinieri di Mazzarino per la loro attenta e costante presenza a tutti gli eventi, alle Confraternite “Figli di Maria SS.ma del Rosario” e Figli di Maria SS.ma del Mazzaro” a Don Lino Mallia e a Don Angelo Cannizzaro per aver accolto con entusiasmo la nostra richiesta di mantenere aperti i monumenti che fanno riferimento alle loro rettorie per la notte bianca. Grazie alle attività commerciali aperte per l’occasione.

Grazie al gruppo delle artigiane che hanno esposto i loro manufatti all’interno di una cornice unica come quella dell’atrio del Palazzo Bartoli, al gruppo di artisti della collettiva d’arte allestita presso l’ex chiesa di Sant’Ignazio, alle attività della piazza FlamingoClub e bar 900 per l’allestimento, alla famiglia Bartoli,

La notte bianca ha visto una serie di eventi che hanno reso unica questa notte, dal concerto di musica Jazz sul sagrato della chiesa Madre a cura Carlo Butera, Lollo Meier, Rares Morarescu, Gabriele Lomonte e Mattia Franchina, allo spettacolo per i più piccoli con giochi di prestigio e giocoleria a cura di Fabrizio Campo in P.zza V. Veneto. Molto apprezzate e visitate sono state la collettiva d’arte e la mostra dell’artigianato, cosi come la visita nei vari monumenti aperti in via eccezionale fino a tarda notte (chiesa San Domenico, Basilica Maria SS.ma del Mazzaro, Chiesa Madre, Collegio dei Gesuiti, Atrio convento dei Carmelitani) La serata si è conclusa con DJ set con Luca D’Anca e Federica Bruno che con la loro musica hanno fatto ballare tutta Mazzarino e i tanti che sono arrivati dai paesi limitrofi. Veramente Grazie di cuore…

Il Presidente della Pro Loco Mazzarino Bonifacio Filippo ringrazia la famiglia Pro Loco e il cda tutto per la fiducia e il sostegno, i ragazzi del Servizio civile in servizio presso la Pro loco per l’impegno e la dedizione, ma soprattutto un grazie va a tutta la città di Mazzarino e a tutti coloro che dai paesi limitrofi si sono riversati nella nostra città per far festa.