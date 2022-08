Marianopoli. I consiglieri Casucci, Noto e Vaccaro chiedono di riattivare l’illuminazione della cappella votiva delle Anime Sante

MARIANOPOLI. I consiglieri comunali Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro hanno presentato una richiesta di riattivazione dell’illuminazione serale e notturna per la cappella votiva denominata “Anime Sante” dedicata alla Madonna del Purgatorio. Nella richiesta si legge: “In fondo alla Via Barone Scala, all’inizio della via che porta all’ingresso principale del Cimitero Comunale, su area pubblica, esiste da tempi immemorabili una storica cappella votiva dedicata alla venerata “Madonna del Purgatorio”.

La cappella in oggetto è stata da sempre illuminata, nelle ore serali e notturne, attraverso l’allaccio diretto alla pubblica illuminazione gestita in atto per conto del Comune, in convenzione da ENEL Sole S.r.l. Da qualche mese l’allaccio dell’illuminazione della cappella in questione, individuato come punto luminoso n. 140 dei punti luminosi gestiti in convenzione da ENEL Sole S.r.l., è stato distaccato. Ciò probabilmente in occasione dell’esecuzione di alcuni lavori di ammodernamento e/o manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica di zona, effettuati per conto dell’ENEL.

L’allaccio, dalla data suddetta ad oggi, non risulta essere stato ancora, come doveroso, ripristinato nonostante siano state fatte delle richieste per le vie brevi da parte dei fedeli e devoti abitanti nel quartiere che ospita la cappella della venerata “Madonna del Purgatorio”.

Considerato che la cappella in questione è di notevole interesse in relazione alla fede popolare ed al valore storico-culturale della stessa; l’allaccio della suddetta cappella risulta, per come sopra rappresentato, tra i punti luminosi dati in gestione a ENEL Sole S.r.l. e che pertanto sicuramente il Comune ne paga la gestione. Per quanto sopra rappresentato e considerato, i sottoscritti Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, nella qualità di Consiglieri Comunali, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni politico-amministrative ed istituzionali nonché al fine di venire incontro alle aspettative di tutti quei cittadini e fedeli che sono in attesa, legittimamente, di vedere riattivato e ripristinato lo stato quo-ante di allaccio dell’illuminazione serale e notturna della Cappella, chiedono all’amministrazione comunale di volersi attivare senza indugio e nel più breve tempo possibile affinché venga regolarmente ripristinato e reso funzionante l’allaccio in oggetto alla presente richiesta.