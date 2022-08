Il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme sostiene iniziativa di valorizzazione del Parco urbano Achille Carusi da parte dell’Associazione Straula

SAN CATALDO. Il gruppo “San Cataldo Ripartiamo insieme” a sostegno di iniziative che vanno in direzione della promozione e valorizzazione del territorio sancataldese come quella posta in essere dall’Associazione Straula per il parco Urbano Achille Carusi.

E’ questo il senso del messaggio che il gruppo Facebook creato da Claudio Lipari ha inteso lanciare a sostegno dell’iniziativa dell’Associazione Straula che si sta spendendo in maniera gratuita e volontaria, per la crescita del costruendo parco urbano Achille Carusi. “Voglio fare i complimenti all’associazione Straula per la bellissima realtà che stanno costruendo nel parco Achille Carusi – si legge nel messaggio – Ognuno di noi può contribuire allo sviluppo e alla sua crescita anche semplicemente innaffiando qualche albero. Il gruppo San Cataldo ripartiamo insieme sostiene queste bellissime iniziative e si mette sempre a disposizione per la comunità sancataldese”.