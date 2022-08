Giancarlo Cancelleri (M5S): “Assegnati circa 900 milioni di euro per 21 progetti contro la dispersione idrica nel Sud e in Sicilia”

Il MIMS ha assegnato, nell’ambito PNRR, 607 milioni di euro a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti. I progetti finanziati consentiranno di fornire entro la fine del 2024 circa 27.500 chilometri di condotte ad uso potabile favorendo una gestione ideale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, per un miglior servizio ai cittadini. Inoltre, si prevede di estendere tali interventi ad ulteriori 41.700 chilometri di condotte entro marzo 2026.

“Il problema della dispersione idrica, soprattutto al sud e nella mia Isola, è radicato nel tempo e negli ultimi anni, anche alla luce della crisi climatica, è diventato di fondamentale importanza e urgenza. Proprio per questo, negli ultimi anni, al MIMS, abbiamo lavorato per assegnare fondi e finanziare progetti utili a superare il problema” commenta Cancelleri.

“Dieci interventi ammessi al finanziamento interessano le regioni del Sud (per 265 milioni). Ulteriori 293 milioni di euro saranno assegnati entro il prossimo ottobre (complessivamente sono stati assegnati 900 milioni di euro) ed a questi si aggiungono quelli già finanziati attraverso il programma europeo React-Eu gestito dal Mims, pari a 480 milioni di euro, per l’attuazione di 17 interventi sempre con la stessa finalità in quattro regioni del Sud (Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia)”, continua il Sottosegretario.

“C’è tanta attenzione per il sud e per la Sicilia da parte del governo. I fondi ci sono, i progetti sono ambizioni, serve ora portarli avanti ed attuarli con efficienza e metodicità”, conclude Cancelleri.