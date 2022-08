Elezioni Regionali. Presentata dalla Dc la lista dei candidati all’Ars. Oltre a Gero Valenza e Angela Cocita c’è anche Pino Federico

La Dc ha presentato le liste dei candidati in provincia di Caltanissetta. La Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa ed Enna per le elezioni Regionali che si svolgeranno il prossimo 25 settembre.

A Caltanissetta i candidati per le prossime elezioni regionali sono: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza. Dunque, oltre all’ex sindaco di Mussomeli Gero Valenza, e alla consigliera comunale in carica di Sommatino Angela Cocita, che è stata anche la più suffragata alle ultime elezioni amministrative, a concorrere per un seggio all’Ars ci sarà anche l’ex presidente della Provincia Pino Federico che è stato anche ex deputato regionale all’Ars. Dunque, un elemento di punta per la Dc che potrà puntare in provincia di Caltanissetta sull’apporto di una lista in grado di unire gioventù ed esperienza.

“In 5 province abbiamo presentato per primi le liste, nonostante il nostro partito sia stato impegnato in estate nella raccolta delle firme autenticate – ha dichiarato Totò Cuffaro -. In tutte le liste abbiamo tanti giovani e donne, con tanta voglia di fare politica e desiderosi di lavorare per la Sicilia e i siciliani. Siamo pronti per l’ultimo impegnativo mese di campagna elettorale, dove incontreremo la gente, racconteremo loro cosa è la Dc e cosa vogliamo fare, ascoltando soprattutto le loro istanze e cercando insieme possibili soluzioni da mettere in campo il giorno in cui entreremo all’Ars”.