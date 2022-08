Elezioni Regionali. Di Paola (M5S): “Arroganza e prepotenza che sta mostrando ora pubblicamente Barbagallo tra le cause della nostra rottura col Pd”

“Le recenti dichiarazioni di Barbagallo sulla rottura della coalizione trasudano tutta l’arroganza e la prepotenza mostrata nei giorni passati dal Pd e che sono tra i motivi che hanno portato al naufragio dell’alleanza”.

Lo afferma il candidato presidente della Regione, il referente siciliano del M5S Nuccio Di Paola. “Invito – conclude Di Paola – i militanti delusi del Pd e di questa sinistra che non è più sinistra, visto che predilige l’agenda Draghi ai temi sociali, a sostenerci per costruire un futuro veramente solido per i siciliani, dove c’è poco spazio per le chiacchiere e molto per i fatti”.