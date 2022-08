Elezioni politiche. Dedalo Pignatone è candidato al Collegio uninominale di Caltanissetta con il Movimento 5 Stelle

SAN CATALDO. Il deputato uscente alla Camera, on. Dedalo Pignatone è candidato al collegio uninominale di Caltanissetta, per la Camera dei Deputati.

“È un onore essere chiamato per la seconda volta a rappresentare il MoVimento 5 Stelle nel nostro territorio! – ha detto il deputato uscente – In questi anni, abbiamo lavorato per la Sicilia, per l’Italia intera, con obiettivi concreti e importanti, raggiungendo risultati storici: dal Reddito di Cittadinanza, misura che Meloni e Salvini vorrebbero abolire se sciaguratamente dovessero andare al Governo, a misure come il Superbonus110, che sempre gli stessi partiti hanno già provato a demolire negli ultimi tempi”.

Il deputato uscente ha poi concluso: “E ancora, abbiamo portato a compimento il taglio dei privilegi, provvedimenti a tutela dell’ambiente e tanto altro. Ho lavorato personalmente a politiche fondamentali per la nostra Agricoltura e la crescita delle nostre imprese. Il sogno è quello di vedere la Sicilia sempre più ricca, che unisce Bellezza a Comunità, a Sviluppo e Agricoltura”.