Bimbo di due anni muore dopo aver ingerito qualcosa raccolto a terra. Indagano i Carabinieri

Bimbo di due anni è morto dopo aver ingerito qualcosa raccolta a terra. Potrebbe trattarsi di veleno per topi o di un fungo letale. Il tragico fatto di cronaca è avvenuto nel Bellunese. Il piccolo è deceduto all’ospedale di Pieve di Cadore dopo essere stato colto da un malore in casa.

Era stato in un parco giochi in compagnia del padre nelle ore precedenti. Il genitore ha riferito di aver visto ad un certo punto il figlio mettere in bocca qualcosa. Il bambino avrebbe presentato delle tracce di terriccio sulla bocca. Il piccolo era arrivato in ospedale in codice rosso, e purtroppo si sono rivelati infruttuosi i tentativi di rianimarlo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.