SUTERA. L’amministrazione comunale ha reso noto che domani, lunedì 1 agosto e mercoledì 3 agosto dalle ore 10.00 alle 11.00 presso l’ufficio turistico verranno distribuiti, a coloro che non li hanno ricevuti e agli emigrati, i secchi per la raccolta dei rifiuti, da parte della Sea.

Pertanto, in questi due giorni, quanti non hanno avuto la possibilità di ricevere ed usufruire dei secchi per la raccolta differenziata, potranno recarsi all’ufficio turistico per ricevere quanto loro spettante.