Sommatino. “Bollette Tari più leggere per i sommatinesi”

SOMMATINO. In Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo PEF 2022 per il costo della Tari sui rifiuti. “Il precedente – ha spiegato l’amministrazione comunale – che avevamo già trovato “impacchettato”, incardinato nel consiglio comunale di insediamento a Giugno, presentava alcuni costi per servizi mai eseguiti negli anni di riferimento 2020 e 2021 che non erano stati ben attenzionati e che non saranno più pagati dai cittadini. Una criticità che, per fortuna, abbiamo potuto risolvere. I Sommatinesi riceveranno bollette Tari più “leggere”.

L’amministrazione ha poi concluso: “Abbiamo inoltre preferito lasciare la percentuale di Tari a carico delle attività commerciali così come è sempre stata; la minoranza aveva chiesto invece una ripartizione diversa delle tariffe che sarebbe andata a diminuire per le utenze domestiche a fronte di un aumento per le utenze non domestiche”.