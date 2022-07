Solleciti di pagamento per tributi comunali. Il gruppo “Tradizione e futuro”, condividendo le ragioni del consigliere Modaffari, chiede all’amministrazione comunale di intervenire

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare Tradizione e Futuro condivide e supporta l’intervento del gruppo consiliare Riprendiamoci la Città a firma del Consigliere Giampiero Modaffari, in merito all’invio da parte di Soget, il concessionario della riscossione dei tributi comunali, dei solleciti di pagamento con comunicazione preliminare all’avvio di procedure cautelari ed esecutive.

“Siamo convinti – si legge in una nota – che prima di procedere ad eventuali atti di fermo amministrativo, è giusto chiarire se la società ha già provveduto a sistemare gli archivi che purtroppo non erano aggiornati al momento della concessione, se è legittima l’iniziativa che ha parvenze esclusivamente vessatorie.

Siamo sempre stati promotori della sensibilizzazione al pagamento dei tributi, senza paura di risultare “impopolari”, il cittadino ha il dovere di pagare le tasse. Di contro bisogna effettivamente capire che non tutti i metodi coercitivi portano ad una risoluzione dell’annosa problematica del mancato pagamento dei tributi. Ad oggi, pochissimo è stato riscosso in proporzione all’accertato, anche perché vi è stato tanto accertato non dovuto.

Sappiamo che non è facile per la Soget, lavorare su un database di informazioni non sempre corrette, ma proprio per questo motivo, invitiamo alla cautela rispetto a queste iniziative rigide. Chiediamo all’amministrazione un intervento, un confronto, con Soget e con il consiglio comunale, con l’auspicio che si possa arrivare alla normalità”.